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Общество

Эксперты выяснили, какие трудности ждут людей 40+ при поиске работы

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Три четверти россиян старше 40 лет испытывают сложности при поиске работы. При этом 40% респондентов отмечают, что за последний год их стали чаще приглашать на собеседования.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательский центр «Зарплаты.ру».

«По данным опроса, сейчас в поиске работы находятся 33% респондентов старше 40 лет, 5% недавно нашли работу и устроились, а еще 62% работают давно. Из тех участников опроса, которые заняты поиском работы, сложности испытывают 76% соискателей. Также 60% респондентов отмечают, что за последний год не заметили изменений в отношении работодателей при трудоустройстве к сотрудникам старше 40 лет, им по-прежнему часто отказывают. Однако еще 40% опрошенных уверены, что их стали охотнее приглашать на собеседования и предлагать трудоустройство», - говорится в исследовании.

Опрос показал, что соискатели в возрасте 40 лет и старше, говоря о трудностях, чаще всего отмечают сложности в поисках работы с достойной оплатой - эту причину назвали 78% опрошенных.

11% респондентов сообщили также, что им труднее, чем молодым кандидатам, ориентироваться в автоматизированных рабочих процессах. Еще 7% пожаловались, что им тяжело устроится работать по специальности.

«Своими сильными сторонами в сравнении с молодежью старшие сотрудники считают: наличие более ценного опыта и багажа знаний (53%), заинтересованность в долгосрочной занятости (17%), более ответственный подход к работе (14%), возможность стать наставником и обучить более молодых коллег (14%), адекватные зарплатные ожидания в сравнении с молодыми (2%)», - отмечается в исследовании.

В Пензенской области с ноября 2021 по ноябрь 2022-го уменьшилась потребность работодателей в сотрудниках. Число вакансий за этот период сократилось на 807 (с 13 152 до 12 345).

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