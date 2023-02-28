Дату выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет изменили

28.02.2023 | 15:38

Со среды, 1 марта, изменится дата выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Теперь деньги будут начислять 8-го числа каждого месяца.

В случае если дата праздничная или выпадает на выходной, пособие выплатят в предшествующие дни.

«Поэтому февральская выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет будет произведена 7 марта 2023 года», - сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Пензенской области.

Специалисты обратили внимание пензенцев на то, что у граждан, указавших в качестве реквизитов для начисления пособия номер карты «Мир», сумма появится на карте день в день. Если пособие выплачивают по номеру расчетного счета, то деньги придут на следующий рабочий день.

Получать данный вид пособия могут матери, отцы, опекуны, другие родственники. Право на выплату сохраняется и тогда, если человек, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день или на дому. Размер государственной поддержки - 40% среднего заработка застрахованного, но не менее минимального размера этого пособия (8 591 рубль 47 копеек с 1 февраля 2023-го).