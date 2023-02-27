Жители Города Спутника проводили зиму

27.02.2023 | 16:51

Праздники, организованные с душой, приносят людям счастье. В этом убедились жители и гости Города Спутника, пришедшие на Масленицу.

Праздник организовал холдинг «Термодом». Любимая народная Масленица в этом году прошла испытание погодой, но собрала достаточное количество зрителей и участников.

Традиционно на набережной пекли блины, танцевали, пели, играли со скоморохами, чеканили монеты удачи и, конечно, соревновались в таких забавах, как бой подушками на бревне или покорение масленичного столба.

Забраться на столб, кстати, в этом году сумел каждый второй желающий, так что подарков было вручено много.

Ну а традиционное сожжение чучела Зимы в Спутнике и вовсе собрало сотни людей, так что официальная традиция соблюдена, дело за весной.

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