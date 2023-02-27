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Общество

На вокзале станции Пенза-I не было системы пожарной сигнализации

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В Пензенской области владельца четырех крупных железнодорожных вокзалов (ОАО «РЖД») привлекли к административной ответственности за несоблюдение закона о пожарной безопасности.

Речь идет о Пензе-I, Пензе-III, Пензе-IV и станции Белинской.

«Установлено, что на вокзалах допускаются нарушения правил противопожарного режима, технического регламента о пожарной безопасности; отсутствует система пожарной сигнализации; эвакуационные пути и выходы не оборудованы и не обозначены надлежащим образом», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Как отмечается, все это создает угрозу для пассажиров, их имущества и объектов инфраструктуры.

По инициативе транспортного прокурора было возбуждено административное дело, рассмотрев которое суд назначил ОАО «РЖД» штраф в размере 50 000 рублей.

Меры по устранению нарушений были приняты незамедлительно.

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