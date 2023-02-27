Инспекторам ГИБДД передадут данные о здоровье водителей

27.02.2023 | 08:06

1 марта вступят в силу поправки к Закону «О безопасности дорожного движения». Согласно им, в стране создадут новую федеральную информационную систему, в которой будут хранить электронные медицинские справки, необходимые для получения и обмена водительских прав.

То есть наладится межведомственное взаимодействие между врачами и инспекторами ГИБДД.

С 1 марта, если у водителя при очередном медосмотре обнаружат какое-либо заболевание, которое не позволяет садиться за руль, Госавтоинспекция станет оперативно признавать его права недействительными, пишет «Парламентская газета».

Известно, что водительские права действительны в течение 10 лет. После этого автомобилисты должны проходить медицинский осмотр и менять документ.

Однако из-за отсутствия информационного взаимодействия между минздравом и ГИБДД водители нередко продолжают управлять автомобилем после запрета врачей. Некоторые из них пользовались водительским удостоверением до окончания срока его действия.

«Единая информационная система, о создании которой договорились ГИБДД и Минздрав, позволит не только блокировать водительские удостоверения, но еще и избавит выпускников автошкол от лишней бумажной волокиты. С 1 марта 2023 года им больше не придется носить в ГИБДД заключения о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством: при необходимости инспекция сама обратится к новой базе данных и получит всю нужную ей информацию», - отмечает издание.