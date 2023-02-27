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Общество

Дождь не помешал пензенцам шумно и весело отметить Масленицу

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Сама природа намекала на то, что пришло время прощаться с зимой. Февральский дождь не помешал пензенцам шумно и весело отметить широкую Масленицу. В промозглый день настроение гостям праздника поднимали известные в городе коллективы.

В парке имени Белинского хватало и развлечений, и угощений. Проводы зимы не обошлись без вкусных, ароматных блинов.

«С чем только нет! Сгущенка самая любимая всеми, шоколадная паста с грецким орехом очень вкусная, земляника лесная, клубника лесная, вишня плюс слива», - перечислила предприниматель Нина Разыграева.

Одна из главных площадок, где располагалась любимая многими масленичная забава, ввиду погодных условий пустовала. Взобраться на мокрый от дождя столб удалось лишь единицам. Самые юные участники праздника не могли обойтись без родительской поддержки. Тем временем Кирилл Лужиков без чьей-либо помощи устремился вверх.

Однако на середине пути силы покинули молодого человека.

«Я просто занимаюсь спортом, вчера на тренировке был. И столб мокрый, держаться сложно», - объяснил Кирилл Лужиков.

Проверить себя мужчины могли и на соседней площадке. Там они поднимали 16-килограммовый снаряд.

«Уже давно не занимаюсь, но в здоровом теле здоровый дух. Всех с Масленицей!» - поздравил пензенец.

Пока народ веселился, чуть в стороне своей печальной участи дожидалось чучело Зимы. Как только стемнело, его сожгли, несмотря на то что за несколько часов стояния под проливным дождем баба промокла до последней соломки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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