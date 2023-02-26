За добровольцами закрепили право бесплатного проезда

26.02.2023 | 15:13

Участникам добровольческих формирований предоставят бесплатный проезд на общественном транспорте.

Соответствующий приказ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Документ размещен на портале правовой информации и касается железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного транспорта, за исключением такси.

Бесплатным проезд осуществляется к месту нахождения добровольческого формирования, при выполнении этим формированием задач, а также если доброволец направляется к месту лечения или медицинской реабилитации.

Право возникает во время мобилизации, введенного военного положения, в военное время, во время вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций при использовании ВС РФ за границей.

Согласно приказу, право на бесплатный проезд имеют участники добровольческих формирований, ранее проходившие военную службу и военные сборы и имеющие звания высших и старших офицеров, а также не имеющие этих званий, проходившие службу по призыву.