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Общество

За добровольцами закрепили право бесплатного проезда

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Участникам добровольческих формирований предоставят бесплатный проезд на общественном транспорте.

Соответствующий приказ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Документ размещен на портале правовой информации и касается железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного транспорта, за исключением такси.

Бесплатным проезд осуществляется к месту нахождения добровольческого формирования, при выполнении этим формированием задач, а также если доброволец направляется к месту лечения или медицинской реабилитации.

Право возникает во время мобилизации, введенного военного положения, в военное время, во время вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций при использовании ВС РФ за границей.

Согласно приказу, право на бесплатный проезд имеют участники добровольческих формирований, ранее проходившие военную службу и военные сборы и имеющие звания высших и старших офицеров, а также не имеющие этих званий, проходившие службу по призыву.

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