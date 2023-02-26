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Общество

Пензенцам разрешат жарить шашлыки ближе к дому

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С 1 марта мангалы можно будет устанавливать на расстоянии, превышающем 5 метров от дачного дома.

Ранее жарить шашлыки разрешалось в 20 и более метрах от строения, а разводить костры - минимум в 50.

Об изменениях в правилах пожарной безопасности, которые вот-вот вступят в силу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В частности, сжигать сухую траву на индивидуальных земельных участках можно будет на расстоянии не менее 15 метров от построек. В два раза можно сократить расстояние, если использовать металлическую емкость. Бочка должна быть снабжена крышкой и не иметь прогаров. Мангалы должны быть расположены от дома на расстоянии, превышающем 5 метров»,- рассказали в МЧС.

Также по новым правилам будет запрещено устанавливать решетки на окнах подвалов.

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