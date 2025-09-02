Сетевое издание|18+|Вторник|2 сен 2025|09:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Соцсети: на ул. Павлушкина мужчина поджег свою одежду

Печать
Telegram

Вечером в понедельник, 1 сентября, жители дома № 27 на улице Павлушкина в Пензе наблюдали за пожаром во дворе. Его, по словам очевидцев, устроил горожанин, поссорившийся с супругой.

«Разгневанная жена выкинула на улицу вещи подвыпившего мужа. А тот, не придумав ничего лучше, нарвал травы с цветами, сложил все на свои же шмотки и поджег», - рассказал свидетель инцидента.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. Разведенный костер потушили прибывшие на место пожарные.

Очевидцы добавили, что поджигателя увезли полицейские.

19 мая 2021 года в Пензе на улице Плеханова 36-летний мужчина выкинул в окно горящую сумку. Он поджег ее, желая скрыть от полицейских, пришедших к нему в квартиру с обыском, запрещенные законодательством предметы, в том числе патроны.

Сумка упала на козырек магазина, патроны сдетонировали. Пламя потушили сотрудники МЧС.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео «Пенза Новости»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте