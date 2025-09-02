Соцсети: на ул. Павлушкина мужчина поджег свою одежду

02.09.2025 | 07:56

Вечером в понедельник, 1 сентября, жители дома № 27 на улице Павлушкина в Пензе наблюдали за пожаром во дворе. Его, по словам очевидцев, устроил горожанин, поссорившийся с супругой.

«Разгневанная жена выкинула на улицу вещи подвыпившего мужа. А тот, не придумав ничего лучше, нарвал травы с цветами, сложил все на свои же шмотки и поджег», - рассказал свидетель инцидента.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. Разведенный костер потушили прибывшие на место пожарные.

Очевидцы добавили, что поджигателя увезли полицейские.

19 мая 2021 года в Пензе на улице Плеханова 36-летний мужчина выкинул в окно горящую сумку. Он поджег ее, желая скрыть от полицейских, пришедших к нему в квартиру с обыском, запрещенные законодательством предметы, в том числе патроны.

Сумка упала на козырек магазина, патроны сдетонировали. Пламя потушили сотрудники МЧС.