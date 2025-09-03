В селе Канаевка Городищенского района сгорели 5 жилых домов

03.09.2025 | 14:31

В среду, 3 сентября, в селе Канаевка Городищенского района произошел серьезный пожар. Пламя охватило 5 жилых домов.

ЧП случилось на улице Молодежной, сигнал в МЧС поступил в 11:27.

Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, 2 дома полыхали по всей площади. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь перекинулся еще на 3 строения.

«Удалось предотвратить дальнейшее распространение огня и отстоять жилой массив. К счастью, пострадавших нет», - сообщили в областном ГУ МЧС России.

Пожар локализовали на площади 350 кв. м, на тушение прибыли 26 человек и 10 единиц техники.

Глава Городищенского района Павел Мигин написал в своем телеграм-канале, что теперь предстоит оказать помощь погорельцам. «Пока 4 человека разместились у своих родственников в Канаевке. Еще у двоих есть свое жилье», - уточнил он.

Видео «Подслушано Городищенский район».