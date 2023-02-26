Сетевое издание|18+|Воскресенье|26 фев 2023|12:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пациенты с COVID, ветряной оспой и туберкулезом попадут в регистр

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С 1 сентября в стране может появиться регистр пациентов с инфекционными заболеваниями. В него попадут люди с коронавирусом, туберкулезом, гепатитом.

Всего в перечне - 282 диагноза.

Проект постановления Правительства РФ пока находится на стадии обсуждения. Он опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что после принятия документ будет действовать 6 лет.

Согласно пояснительной записке, регистр инфекционных пациентов нужен для того, чтобы собирать, обрабатывать и обобщать информацию о зараженных гражданах. В дальнейшем сведения хотят использовать для оказания медпомощи, анализа соблюдения медучреждением порядка лечения.

Также документ определяет и сроки внесения данных в регистр. Так, результаты анализов необходимо предоставить в течение 2 часов с момента их получения.

Кроме того, такой список позволит формировать экстренные извещения о выявленных случаях инфекции для межведомственного взаимодействия уполномоченных органов. Например, информация о зараженном важна для Роспотребнадзора, который должен организовать санобработку подъезда и осмотр других жильцов при подтверждении случая туберкулеза в доме.

Регистр будет вести Министерство здравоохранения, а направлять информацию - больницы, поликлиники, ФНС, МВД, Роспотребнадзор, ФОМС, Фонд пенсионного и социального страхования.

В перечень войдут пациенты с такими диагнозами, как вирусный энтерит, лямблиоз, дифтерия, скарлатина, корь, клещевой энцефалит, корь, коронавирус, холера, брюшной тиф, ботулизм, туберкулез, столбняк, коклюш, ветряная оспа, хронический и острый гепатит и другими.

«Создание федерального регистра чрезвычайно важно с точки зрения лечения инфекционных заболеваний, формирования бюджетов, координации медицинской помощи и межведомственного взаимодействия. Однако при этом необходимо тщательно проработать вопрос защиты такой информации от тех, кому она не предназначена», - отметил в интервью «Парламентской газете» член комитета Госдумы по бюджету и налогам доктор медицинских наук Айрат Фаррахов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте