Пациенты с COVID, ветряной оспой и туберкулезом попадут в регистр

26.02.2023 | 11:41

С 1 сентября в стране может появиться регистр пациентов с инфекционными заболеваниями. В него попадут люди с коронавирусом, туберкулезом, гепатитом.

Всего в перечне - 282 диагноза.

Проект постановления Правительства РФ пока находится на стадии обсуждения. Он опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что после принятия документ будет действовать 6 лет.

Согласно пояснительной записке, регистр инфекционных пациентов нужен для того, чтобы собирать, обрабатывать и обобщать информацию о зараженных гражданах. В дальнейшем сведения хотят использовать для оказания медпомощи, анализа соблюдения медучреждением порядка лечения.

Также документ определяет и сроки внесения данных в регистр. Так, результаты анализов необходимо предоставить в течение 2 часов с момента их получения.

Кроме того, такой список позволит формировать экстренные извещения о выявленных случаях инфекции для межведомственного взаимодействия уполномоченных органов. Например, информация о зараженном важна для Роспотребнадзора, который должен организовать санобработку подъезда и осмотр других жильцов при подтверждении случая туберкулеза в доме.

Регистр будет вести Министерство здравоохранения, а направлять информацию - больницы, поликлиники, ФНС, МВД, Роспотребнадзор, ФОМС, Фонд пенсионного и социального страхования.

В перечень войдут пациенты с такими диагнозами, как вирусный энтерит, лямблиоз, дифтерия, скарлатина, корь, клещевой энцефалит, корь, коронавирус, холера, брюшной тиф, ботулизм, туберкулез, столбняк, коклюш, ветряная оспа, хронический и острый гепатит и другими.

«Создание федерального регистра чрезвычайно важно с точки зрения лечения инфекционных заболеваний, формирования бюджетов, координации медицинской помощи и межведомственного взаимодействия. Однако при этом необходимо тщательно проработать вопрос защиты такой информации от тех, кому она не предназначена», - отметил в интервью «Парламентской газете» член комитета Госдумы по бюджету и налогам доктор медицинских наук Айрат Фаррахов.