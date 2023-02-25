В пензенском детском саду поздравили отцов с 23 Февраля

Юным патриотам - воспитанникам филиала № 1 детского сада № 130 «Садко» всего по 6-7 лет, но слова гимна родной страны они уже выучили наизусть.
Дошкольники подготовили праздничный концерт для своих отцов, дедов и братьев. По несколько дней репетировали каждый номер под чутким руководством воспитателей.
Впереди у малышей еще несколько месяцев, которые они проведут в любимом детском саду. А в конце мая у них пройдет выпускной и начнется новая, школьная жизнь.
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