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Общество

Треть родителей считают, что дети могут работать с 14 лет

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Родители подростков стали лояльнее по сравнению с 2020 годом относиться к мысли о возможности их работы. Это показал опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1 600 родителей детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Каждый третий (35%) респондент считает, что трудоустраиваться можно с момента получения паспорта, то есть с 14 лет. За три года число тех, для кого допустимо начинать зарабатывать в 14-15 лет, выросло на 9 процентных пунктов. Одной из причин специалисты считают распространение удаленки.

С точки зрения 27% россиян, трудоустройство допустимо с 16-17 лет. В том, что выходить на рынок труда можно только по достижении совершеннолетия, то есть с 18 лет, уверены 12%.

9% считают, что подросток не должен работать, пока не получит профессию.

6% называют возрастом начала трудовой деятельности 12-13 лет. 3% родителей считают, что ребенок может начинать работать еще до достижения 12-летия.

В допустимости раннего трудоустройства (до 15 лет) чаще убеждены отцы, тогда как за более поздний старт (с 16 лет и позже) чаще выступают матери. Тех, кто уверен, что сначала нужно получить профессию и лишь потом начинать работать, тоже чуть больше среди женщин (10% против 8% мужчин).

Ранее сообщалось, что в России хотят закрепить на законодательном уровне упрощенное трудоустройство подростков. Кроме того, для восстановления системы трудового воспитания в школах планируется ввести общественно полезную деятельность.

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Источник — фото pixabay.com
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