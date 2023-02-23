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Общество

Сотрудники МЧС посетили места проведения масленичных гуляний

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Два чучела зимы в воскресенье выставят напоказ в местах проведения Масленицы. Век этих зимних красоток недолог - гореть им в огне. Но до того, как их охватит пламя, организаторы массовых гуляний получают наставления от представителей МЧС.

«50 метров от строений, зданий и сооружений, затем это место обеспечиваем первичными средствами пожаротушения и следим, чтобы во время сжигания чучела была устойчивая погода без сильных порывов ветра», - предупредил заместитель начальника ОНД и ПР г. Пензы Дмитрий Бондаренко.

Ледяной пьедестал нарядная красотка займет утром 26 февраля. По периметру выставят ограждение, чтобы никто не посягнул на чучело Зимы. Те, кто ежегодно проводит Масленицу, правила пожарной безопасности знают наизусть. И уже все приготовлено для того, чтобы ничто не омрачило праздник.

«Последние несколько лет отказались от набивания бумагой, теперь набиваем только елками, они не разлетаются в стороны. Огнетушители будут обязательно, песок, большое расстояние, огораживаться будет чучело, дежурить пожарная машина будет и наши сотрудники», - сообщила начальник культурно-досугового отдела ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Филяева.

Специалисты МЧС говорят, что предельно внимательными в обращении с огнем должны быть и те жители, которые отметят Масленицу в своих домовладениях.

«Там праздник сопровождается жаркой шашлыков на открытом огне. Основные требования заключаются в соблюдении расстояния от места разведения открытого огня до строений. Радиус в 10 метров должны расчищать от сухих горючих материалов», - рассказал Дмитрий Бондаренко.

Что касается массовых гуляний, то за годы их проведения ситуация ни разу не вышла из-под контроля, а сжигание чучела было ярким моментом праздника.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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