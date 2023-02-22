Опубликовано расписание работы пензенских МФЦ в выходные дни

Стал известен режим работы многофункциональных центров в Пензе в выходные и праздничные дни.
В среду, 22 февраля, МФЦ открыты с 8:00 до 19:00.
23 и 24 февраля во всех офисах будут нерабочими.
В субботу, 25-го, центры будут функционировать с 8:00 до 14:00.
«Подробную информацию о работе МФЦ г. Пензы можно получить по телефону 8 (8412) 927-000», - сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.
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