Опубликовано расписание работы пензенских МФЦ в выходные дни

22.02.2023 | 11:19

Стал известен режим работы многофункциональных центров в Пензе в выходные и праздничные дни.

В среду, 22 февраля, МФЦ открыты с 8:00 до 19:00.

23 и 24 февраля во всех офисах будут нерабочими.

В субботу, 25-го, центры будут функционировать с 8:00 до 14:00.

«Подробную информацию о работе МФЦ г. Пензы можно получить по телефону 8 (8412) 927-000», - сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.