В поликлинике на Западной планируют справиться с притоком детей

20.02.2023 | 14:33

Жителей Западной Поляны в Пензе интересует, будет ли расширяться детская поликлиника № 8 на улице Мира, 70. Люди жалуются на очереди и столпотворения в коридорах.

«Там очень маленькое помещение для данной поликлиники - всего лишь первый этаж жилого дома, а количество населения выросло за счет новостроек», - объяснила пензячка, задавшая соответствующий вопрос губернатору на странице в соцсети «ВКонтакте».

Ей ответил представитель ГБУЗ «Городская детская поликлиника». Он подчеркнул, что в детской поликлинике на улице Мира создана полноценная медицинская инфраструктура: функционируют педиатрические кабинеты, в которых врачи посменно проводят осмотры юных пациентов; работают кабинеты врачей-специалистов, процедурный и прививочный; имеется клинико-диагностическая лаборатория, кабинет здорового ребенка, инфекционный и физиотерапевтический. Для посетителей обустроен гардероб, есть удобные скамейки для ожидания приема.

«Согласимся с вами, что в связи с расширением городской застройки в данном районе увеличивается приток детского населения, прикрепленного к нашей поликлинике. Администрация медучреждения уже прорабатывает вопрос внутреннего перераспределения имеющихся медицинских помещений с целью обустройства дополнительных кабинетов для педиатрической службы, что позволит сделать маршрутизацию и расписание приема пациентов более удобными», - добавил представитель ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

Ранее жители Западной Поляны поднимали вопрос о строительстве школы. Существующих сейчас образовательных учреждений не хватает, они переполнены. В областном правительстве ответили, что возводить новые школы в микрорайоне не планируется.