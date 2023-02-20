Кузнецкие школьники навестят семьи участников спецоперации

20.02.2023 | 16:18

В понедельник, 20 февраля, на планерке в администрации Кузнецка обсудили подготовку к праздничным мероприятиям, посвященным Дню защитника Отечества.

В первую очередь речь зашла о поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны. Миссию поздравить их лично (вместе с депутатами) взял на себя глава города Сергей Златогорский.

«У нас всего 20 человек осталось», - констатировал он.

Особое внимание уделят семьям участников специальной военной операции, которые посетят местные школьники.

«Вы их знаете. Должно быть душевно и неформально. Я так понимаю, что мы всех приглашаем на концерт, кто сможет прийти», - добавил Сергей Златогорский.

Родителей и родственников тех, кто погиб в СВО, пригласят на мероприятие в школу № 6, которой на последней сессии регионального Заксобра присвоили имя кузнечан - защитников Донбасса. Именно ее окончили Алексей Фадеев и Ринат Багданов, жизнь которых оборвалась в 2022 году.

B память о героях-земляках в школе оформлен уголок боевой славы «Пусть помнят ваши имена», на здании учреждения установлены мемориальные доски с их именами, а в одном из классов появилась «Парта героев».