Синоптики рассказали пензенцам о погоде на Масленой неделе

19.02.2023 | 16:02

25 и 26 февраля, в день массовых гуляний по случаю Масленицы, в Пензенской области обещают мокрый снег.

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всей Масленой недели в регионе возможны осадки. 20, 21 и 22 февраля днем столбик термометра покажет -1…-5 градусов, а ночью – -6…-10.

23 и 24 февраля станут самыми холодными на неделе: -8…-11 градусов днем и -13…-14 ночью.

К субботе и воскресенью потеплеет до -2…+1 днем. Будет пасмурно, скорость ветра достигнет 12-14 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что рабочая неделя с 20 по 26 февраля будет сокращенной.

«Праздничный день - День защитника Отечества, который ежегодно отмечается 23 февраля, - выпадает на четверг. А на пятницу, 24-е число, перенесли выходной день с новогодних каникул (1 января)», - объяснили в минтруде четыре нерабочих дня подряд.

В предпраздничный день, 22-го числа, рабочее время сокращается на час.

Согласно постановлению администрации Пензы, гулянья на широкую Масленицу пройдут в парке Белинского, Комсомольском, в Монтажном, Ахунах, у школ № 47 и 77, во дворе дома № 192 на улице Суворова. Предусмотрено дежурство бригад скорой и пожарных расчетов.