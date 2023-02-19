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Общество

Пензенцам посоветовали не искать коньяк в конфетах

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Конфеты с коньяком или ликером - это миф. Чаще всего в такое лакомство добавляют спирт (40%), а также специальные эссенции коньячного типа, синтезированные искусственно.

Такие конфеты опасны для детей, беременных и кормящих женщин, а также для людей, страдающих болезнями, при которых запрещен алкоголь.

«Нужно отметить, что конфеты с ликером и коньяком являются достаточно популярными на протяжении многих лет и их ассортимент постоянно увеличивается. Сегодня можно приобрести конфеты с клубничным, абрикосовым или вишневым ликером, с коньяком, бренди и другими алкогольными начинками. В общем, производители пытаются максимально удовлетворить потребности всех любителей сладостей», - цитирует пресс-служба минздрава Пензенской области диетолога Дину Туишеву.

В составе лакомства, помимо спиртосодержащих добавок, - сахарный сироп и ароматизаторы, благодаря которым вкус спирта становится менее выраженным.

Диетолог предупредила: при употреблении небольшого количества конфет «с коньяком» симптомов алкогольного отравления не будет, однако продукт в любых дозах неблагоприятно воздействует на клетки мозга и печени.

Кроме того, такой десерт содержит больше калорий, чем безалкогольный шоколад, следовательно, его употребление грозит набором массы тела.

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Источник — фото pixabay.com
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