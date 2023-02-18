В Минобороны РФ рассказали о постановочных жалобах на потери

18.02.2023 | 11:06

На родственников российских военнослужащих продолжается психологическое давление. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказали на брифинге в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Так, при захвате одного из пунктов управления ВСУ в Запорожской области были найдены видеозаписи неудачных дублей постановочных сцен. На них мужчины в форме Вооруженных сил РФ и в балаклавах жалуются на большие потери в одном из армейских корпусов российской группировки, нехватку боеприпасов и продуктов.

«Подобные материалы ориентированы на русскоязычную аудиторию и направлены в том числе на провоцирование панических настроений среди родственников мобилизованных граждан», - предупредили в Минобороны РФ.

Граждан призывают сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам.

Специалисты горячей линии проводят подробные консультации в круглосуточном режиме и оказывают помощь в решении вопросов. Один поступил от жены добровольца - участника СВО, который уже больше месяца не получал денежное довольствие.

Как оказалось, единый расчетный центр МО РФ не смог начислить средства, из-за того что реквизиты банковского счета были представлены не полностью. В них оперативно внесли корректировки для начисления положенных добровольцу выплат, о чем сообщили его супруге.