В Пензе за год число сообщений о терактах выросло в 11 раз

17.02.2023 | 10:43

В пятницу, 17 февраля, на сессии городской думы начальник УМВД России по городу Пензе Владимир Лысов рассказал, что в минувшем году на работу органов внутренних дел оказывали влияние внешние и внутренние факторы.

«Среди новых вызовов - активизация условных террористов, о чем свидетельствует резкий рост (с 7 до 77) количества поступающих заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах», - пояснил он.

Владимир Лысов назвал эти сообщения откровенно провокационными действиями киевского режима.

Кроме того, по его словам, выявлено 2 факта публичного распространения заведомо ложной информации об использовании ВС в связи с проведением СВО.

Главный правоохранитель Пензы доложил, что полиция проводит комплекс мероприятий по недопущению осложнения оперативной обстановки и своевременному реагированию на ее изменения.

«Для решения внезапно возникающих задач сформирован сводный отряд», - уточнил он.

В течение года в пензенских образовательных учреждениях и на других объектах массового пребывания людей несколько раз проводили эвакуацию из-за ложных электронных писем о минировании зданий. В каждом из случаев на места выезжали взрывотехники, которые обследовали объекты. Угрозы не подтверждались.

В октябре 2022 года заместитель мэра Сергей Волков отметил, что если в 2021 году было возбуждено 2 уголовных дела на телефонных террористов, то в текущем - 31. А мэр Пензы Александр Басенко заявил, что проблема связана с деятельностью иностранных спецслужб через украинские информационные центры.