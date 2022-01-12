Происшествия

В Пензе учеников нескольких школ эвакуировали после звонков

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В среду, 12 января, в соцсетях появились сообщения об эвакуации учеников нескольких школ Пензы. Очевидцы отметили, что на место прибыли сотрудники Росгвардии и кинологи с собаками.

Так, горожане писали, что эвакуировали детей и педагогов гимназий № 4, 13, лицеев № 2, 29, школ № 12 и 30.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», аноним предупредил о минировании свыше 10 обшеобразовательных учреждений областного центра. Была немедленно организована проверка. Одной из первых эвакуировали детей и взрослых из гимназии № 4. Пока информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.

12 января СМИ России сообщили о волне эвакуации школ из-за анонимных сообщений о минировании. Так, в Екатеринбурге вывели учащихся и сотрудников более 150 школ. URA.RU привел слова мэра Алексея Орлова о том, что дезинформация, возможно, была отправлена из заграницы.

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Источник — видео instagram.com/penza_novosti
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20 школу тоже эвакуировали

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35 тоже

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28 тоже

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31 школу тоже эвакуировали

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56-ю тоже эвакуировали...

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29 лицей эвакуировали

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Пофигу

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32 эвакуировали

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Стресс большой для детей и родителей!

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7 школа тоже эвакуирована

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56 тоже

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7 школу сегодня тоже эвакуировали

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37-ю эвакуиповали

Гость||

А почему 55 лицей не эвакуировали

Гость||

и 6 гимназию так же.

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