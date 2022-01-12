В Пензе учеников нескольких школ эвакуировали после звонков

12.01.2022 | 11:58

В среду, 12 января, в соцсетях появились сообщения об эвакуации учеников нескольких школ Пензы. Очевидцы отметили, что на место прибыли сотрудники Росгвардии и кинологи с собаками.

Так, горожане писали, что эвакуировали детей и педагогов гимназий № 4, 13, лицеев № 2, 29, школ № 12 и 30.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», аноним предупредил о минировании свыше 10 обшеобразовательных учреждений областного центра. Была немедленно организована проверка. Одной из первых эвакуировали детей и взрослых из гимназии № 4. Пока информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.

12 января СМИ России сообщили о волне эвакуации школ из-за анонимных сообщений о минировании. Так, в Екатеринбурге вывели учащихся и сотрудников более 150 школ. URA.RU привел слова мэра Алексея Орлова о том, что дезинформация, возможно, была отправлена из заграницы.