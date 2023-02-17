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Общество

11 млн на ремонт: кузнечане не могут сделать КТ из-за поломки томографа

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Жители Пензенской области заявили об отсутствии возможности сделать компьютерную томографию. Свои жалобы они разместили на странице губернатора во «ВКонтакте».

Так, пользовательница Татьяна П. рассказала о поломке аппарата в Кузнецке. «Весь город и район без нормальной диагностики», - отметила она.

Представитель Кузнецкой межрайонной больницы, отреагировавший на обращение, подтвердил, что 9 января аппарат КТ Hitachi действительно вышел из строя.

«Проведена диагностика поломки оборудования, в результате чего была установлена причина неисправности: вышла из строя рентгеновская трубка из-за очень высокой нагрузки на аппарат. Определена стоимость ремонта - около 11 миллионов рублей. В настоящее время проводится работа по выделению лимита и проведению конкурсных процедур на выполнение ремонта и приобретение рентгеновской трубки», - говорится в ответе.

Как оказалось, проблемы имеются не только в Кузнецке, но и в Пензе.

«В первой поликлинике нет КТ и МРТ, а у них большой охват обслуживания населения», - заметила пользовательница Галина Б.

Городская поликлиника откликнулась, предложив подождать до 2024 года. К этому времени на Набережной Реки Мойки, 51, должны открыть центр амбулаторной онкологической помощи, в оснащение которого входят компьютерный томограф, маммограф, кабинет фибробронхоскопии и фиброколоноскопии.

«А в данный момент люди должны ездить на назначенные аппараты по всему городу», - расстроилась Галина.

В беседу вступил представитель регионального правительства, который признал: размещение такого тяжелого диагностического оборудования требует определенных условий, которыми действующие поликлиники сейчас не располагают. Обследование методом компьютерной диагностики сейчас проводится только в поликлиниках № 2, 4 и 14 городской сети.

«При необходимости прохождения пациентом магнитно-резонансной томографии лечащий врач записывает пациента в ту медицинскую организацию, где данная услуга предоставляется в рамках ОМС», - отмечается в ответе.

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