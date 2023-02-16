В Спасске беременная уборщица восстановилась на работе через суд

Жительнице Спасска пришлось обратиться в суд, чтобы добиться права работать уборщицей служебных помещений.
Женщину приняли на эту должность в МУП «ПрофКомСервис», пока она отбывала исправительные работы. Когда уголовно-исполнительная инспекция сняла ее с учета, уборщицу уволили.
Горожанка обратилась к руководителю организации с заявлением о восстановлении ее на работе и продлении трудового договора. Она объяснила, что беременна, но получила отказ.
За защитой своих прав будущая мать обратилась к служителям Фемиды. Они пришли к выводу, что МУП нарушило порядок прекращения трудовых отношений.
Как сообщили в пресс-службе Спасского районного суда, женщину восстановили на работе и взыскали в ее пользу с организации среднюю заработную плату за время вынужденного прогула.
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