Течь в батарее привела к конфликту и вызову полиции на Рахманинова, 32

16.02.2023 | 18:27

Устранить коммунальную аварию пытались представители Октябрьской администрации, сотрудники правоохранительных органов, журналисты. Всех пришлось вызывать из-за конфликта, возникшего между жителями дома на Рахманинова, 32, и председателем ТСЖ «Топаз».

В квартире на первом этаже потек радиатор отопления. Собственница хотела своими силами заменить лопнувшую батарею, однако руководство организации, отвечающей за содержание дома, отказалось частично перекрыть подачу тепла.

«Сейчас отключать никто не будет. Весь стояк отключать, а будет потом очередная жалоба, что отопления нет. Не отключим», - заявил председатель ТСЖ «Топаз» Виктор Борзихин.

Аварийные службы и другие ведомства, ответственные за жилищно-коммунальное хозяйство, не смогли помочь в решении данной проблемы.

«Я и в ГЖИ звонила, потом уже, дошло, и в полицию позвонила. Мне что делать? Я боюсь, потому что в любой момент может прорвать батарею и горячая вода хлынет», - пожаловалась жительница Пензы Надежда Очева.

От услуг слесаря из ТСЖ Надежда Очева отказалась - был свой, бесплатный мастер. Возможно, из-за денег и возник данный конфликт, считает женщина. В свою очередь, председатель товарищества собственников жилья подозревает представительниц прекрасного пола в желании захватить власть над домом и возможной диверсии.

«Она прорвется, потому что они это сделают, они на это нацелены. Они уже много лет делают провокации», - сообщил Виктор Борзихин.

«Там, что, течет в течку? Она не течет в течку», - подчеркнул мастер.

Такие разборки здесь устраиваются не первый раз. Ранее в доме проходила прокурорская проверка: люди пожаловались на качество подаваемого тепла, обвинив все того же Виктора Борзихина. Тогда представители надзорного органа не выявили нарушений.

Очередной конфликт разрешился после того, как собственница квартиры составила письменное заявление на имя председателя ТСЖ с просьбой перекрыть стояк. Теперь у нее есть возможность заменить радиатор.