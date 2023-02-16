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Общество

«Поддержим своих» - социальная программа от ГК «Территория жизни»

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В преддверии празднования Дня защитника Отечества группа компаний «Территория жизни» объявляет о старте новой социальной программы «Поддержим своих»*. Участники специальной военной операции смогут оформить сертификат в размере 200 000 рублей и использовать его в качестве первоначального взноса на покупку квартиры.

«Новая социальная программа реализуется с целью поддержки военнослужащих и членов их семей. Компания делает свой вклад в поддержку наших защитников и их семей. Средства могут быть направлены на первоначальный взнос или на покупку необходимого в новую квартиру. Воспользоваться сертификатом и улучшить жилищные условия можно, в том числе, приобретая квартиру в ипотеку по ставке от 4%** годовых. Срок бронирования квартиры для участников акции увеличивается до 90 дней. По аналогичной программе в 2022 году многие военнослужащие воспользовались выгодными предложениями от застройщика», - комментирует коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Жилые комплексы располагаются в перспективных микрорайонах Арбекова с развитой инфраструктурой, спортивными и культурными объектами, современной школой № 78 и детскими садами. Непосредственно в жилом комплексе созданы все необходимые условия для семей с детьми - современные и безопасные спортивные площадки, парковая аллея с игровым оборудованием бренда Kompan.

«ЖК «Арбековская застава» нравится тем, что здесь есть все необходимое для жизни. Инфраструктура, магазины, благоустроенная аллея. У нас квартира с отделкой в доме рядом с пешеходной аллеей, а недавно купили еще одну квартиру в «Доме у школы»: очень важно, что учебное заведение - совсем рядом, в минутной доступности. Знаю, что «Территория жизни» предлагает выгодные условия многим покупателям. В том числе военнослужащим, участникам СВО выдается сертификат на 200 000 рублей в рамках программы «Поддержим своих». Как участник СВО считаю такую поддержку очень важной и своевременной. Рекомендую своим знакомым и сослуживцам воспользоваться этой программой от застройщика. От себя лично отмечу высокий профессиональный уровень всего персонала ГК «Территория жизни», компетентность специалистов отдела продаж», - говорит участник СВО Станислав.

Покупатели жилья от ГК «Территория жизни» получают квартиру в жилом комплексе с благоустроенной территорией на выгодных условиях новой социальной программы «Поддержим своих». Для получения сертификата необходимо заполнить форму на сайте либо обратиться в офисы продаж.

ГК «Территория жизни» дает возможность увидеть образцы готовых квартир - покупатели могут записаться на визит в офис компании по телефону 8 (8412) 203-000 и посмотреть варианты планировок. Менеджеры подробно расскажут обо всех действующих предложениях и индивидуально помогут подобрать подходящий вариант.

Для удобства клиентов офисы работают без перерывов и выходных.

Адреса офисов: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

*Название рекламной акции «Социальная программа «Поддержим своих», в рамках которой участники специальной военной операции могут оформить сертификат в размере 200 000 рублей в качестве первоначального взноса на покупку квартиры в жилых комплексах от группы компаний «Территория жизни».

Для получения сертификата необходимо заполнить форму на сайте застройщика в сети Интернет home.trzh.ru, указав личные данные (ФИО, контактный телефон) и приложив справку из военкомата.

Средства перечисляются при предъявлении сертификата в электронном или бумажном виде при оформлении сделки покупки квартиры в жилых комплексах от ГК «Территория жизни». Выплата производится по договору дарения от ООО «МК». Сумма выплаты - не более 200 000 (двухсот тысяч) рублей. Действие платного бронирования в рамках акции - до 90 дней.

Срок действия акции до 30.06.2023.

Подробности - на сайте территорияжизни.рф и по телефону +7(8412) 203-000.

**Название рекламной акции «Честное субсидирование от застройщика». Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита – 30 лет, ставка – 4% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях. Минимальная сумма кредита – от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб.

Реклама. Заказчик - ООО «МК».

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