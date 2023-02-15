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Общество

В Пензе продукты для детсадов закупали с нарушением закона

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Специалисты регионального управления Федеральной антимонопольной службы РФ усмотрели нарушение в действиях администрации Пензы.

Как выяснилось, мэрия направила в городское управление образования письмо с просьбой посодействовать в том, чтобы детсады заключили договоры с МАУ «Детское и лечебное питание» на поставку продуктов питания.

Так и произошло: дошкольные учреждения подписали контракты с единственным поставщиком по предложенным им ценам.

«Вместе с тем рынок поставки продуктов питания на территории Пензы является конкурентным. А наиболее прозрачной процедурой определения поставщика, позволяющей снизить цены и повысить качество поставляемых продуктов, являются конкурентные способы определения поставщика», - напомнили в пресс-службе областного УФАС РФ.

В результате антимонопольщики пришли к выводу, что действия администрации «приводят к ограничению выбора хозяйствующих субъектов, а следовательно, к созданию для МАУ необоснованных преимуществ, что приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции».

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