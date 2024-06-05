Пензенцы перестали жаловаться на качество питания в школах

05.06.2024 | 14:29

На совещании в правительстве Пензенской области обсудили вопрос горячего питания в школах. Учебный год завершен, и за это время особых жалоб на качество блюд в столовых не было.

Продолжается процесс модернизации школьных пищеблоков. Так, в 2022-м заменили технологическое оборудование в 62 сельских школах в 27 муниципальных образованиях, в 2023-м - в 31 школе в 20 городских поселениях.

В 2024 году на модернизацию пищеблоков заложено 94 млн рублей. На данный момент технологическое оборудование заменили более чем в 120 школах.

«Горячее питание для учеников в Пензенской области организовано во всех общеобразовательных организациях. В 2023-2024 учебном году общий охват обучающихся горячим питанием составил 97,5%», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Учеников начальных классов кормят бесплатно. На эти цели в текущем году выделено более 641 млн рублей.

Также двухразовое горячее питание получают 100% юных жителей области с ограниченными возможностями здоровья. Тем из них, кто обучается на дому, выплачивают денежную компенсацию.

Бесплатное двухразовое горячее питание организовали для учеников 1-11-х классов - членов семей участников СВО. Ребятам из многодетных семей положено питание один раз в день.

«Органы местного самоуправления вправе устанавливать категории учеников, которым предоставляются дополнительные меры социальной поддержки за счет ассигнований местных бюджетов. Льготы получают дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также школьники, стоящие на учете в противотуберкулезном диспансере», - добавили в правительстве.