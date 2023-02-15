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Общество

Подсчитано, сколько работников приносят обеды из дома

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Подавляющее большинство работающих россиян приносят с собой еду из дома. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром «Зарплаты.ру» и опубликованного РИА «Новости».

Исследование проводили с 30 января по 14 февраля. В нем приняли участие порядка 2 тысяч россиян в возрасте от 25 до 55 лет. Им давалась возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Выяснилось, что 70% респондентов приносят пищу с собой. Более половины из них (59%) берут полноценный обед, остальные предпочитают шоколадки, печенье, другие сладости и хлебобулочные изделия. Лишь 18% работников выбирают здоровый перекус: фрукты, орешки, злаковые батончики.

52% опрошенных рассказали, что обедают в точках общепита, а 34% заказывают доставку.

46% опрошенных признались, что питание на работе бьет по их бюджету. 38% ежедневно тратят на рабочее питание 200-300 рублей, 35% - 100-200 рублей, 20% - 300-400 рублей. Свыше 400 рублей платят за обед 7%.

Также опрос показал, что у большинства сотрудников на работе есть полностью подготовленная отдельная обеденная зона, практически у каждого третьего она оборудована частично, в то время как у 7% ее нет в принципе. Половина из них едят на рабочем месте, а остальные ходят в заведения общепита.

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Источник — фото pixabay.com
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