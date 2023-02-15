Мать школьника заявила о вреде рамок металлодетектора на входе

15.02.2023 | 17:48

Жительница Нижнего Ломова Елена Д. подняла вопрос о безопасности рамок металлодетектора в школах. Она записала видеообращение к губернатору, ссылка на которое опубликована в группе главы региона во «ВКонтакте» во вторник, 14 февраля.

«Эта рамка вредна, нет ни одного документа, который бы подтверждал, что она не несет вреда. Ежедневный проход наших детей через эту рамку может привести к онкологическим заболеваниям. Нашим детям не предоставили альтернативного входа, то есть все двери парадного входа закрыты и наши дети вынуждены ходить через эту рамку. Нигде на законодательном уровне не закреплено, что дети обязаны через нее проходить .

Все это объясняется программой «Антитеррор». Да, я согласна, мы знаем, что сейчас в школах происходят взрывы, резня и так далее, но разве наши дети террористы? И опять, если говорить о безопасности наших детей, давайте начнем с того, что на входе в школу сидит обычный вахтер: чем поможет ей эта рамка в предотвращении теракта?» - высказалась женщина, являющаяся председателем родительского комитета одного из классов школы № 4.

Она предъявила и другие претензии, касавшиеся ковидных ограничений, сбора согласий на обработку персональных данных, и потребовала, чтобы директор образовательного учреждения покинула свой пост.

Представитель регионального правительства отметил, что директор Родионова Е. В., назначенная на должность 29 июля 2021 года, выполняет свою работу в соответствии с должностными обязанностями.

«Школа относится к 3-й категории объектов повышенной опасности. В соответствии с требованиями объекты 3-й категории опасности оснащаются стационарными металлоискателями, что отражено в «Паспорте безопасности» школы», - говорится в ответе.

Подчеркивается, что по вопросам, озвученным в видеообращении, женщине уже не раз давали разъяснения, в том числе с участием работников прокуратуры.

«Рамка металлодетектора? Ну пусть принесут тогда нож и порежут кого-то, да?! Где указано, что ЭМП [электромагнитные поля] вызывают рак? У тебя в кармане лежит источник ЭМП, в розетке ЭМП!» - отреагировал на жалобу один из комментаторов.