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Общество

В зону спецоперации отвезут лекарства для пензенских бойцов

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Социальный отдел Пензенской епархии снова собрал гуманитарную помощь для участников спецоперации. На этот раз - лекарства и одежду для фронтового госпиталя.

В партию медикаментов вошли римантадин (противовирусное), левофлоксацин, азитромицин, кларитромицин (антибиотики), дипиридамол (препятствует образованию тромбов), анальгин (обезболивающее), натрия хлорид, новокаин.

Лекарства передали общественной организации «Солдатская мать», члены которой доставляют помощь на линию соприкосновения совместно с местным отделением «Боевого братства». Препараты получат пензенские бойцы, подчеркнули в епархии.

Кроме того, лекарства и одежда (футболки, спортивные брюки, теплое нательное белье, свитера, носки) переданы «афганцам». Они тоже занимаются доставкой грузов во фронтовой госпиталь.

Прихожане храмов Пензенской епархии до 20 февраля могут поучаствовать в акции «Подарок солдату» - собрать и принести посылку для участников спецоперации. Адреса пунктов приема в Пензе: Каракозова, 44ж (здание компании «Империя пальто»), Кирова, 63а (бизнес-центр «Рассвет», каб. 106), Мира, 13 (офис в торце здания), проспект Строителей, 45а (ТЦ «Космос-Сити», 2-й этаж, магазин «Кот в сапогах»), Терновского, 214 (аптека «Славия плюс»).

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Источник — фото пензенская-епархия.рф
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