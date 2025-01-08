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Общество

«Мишкопад»: «дизелисты» передали мягкие игрушки детям

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Хоккеисты пензенского «Дизеля» отвезли мягкие игрушки в областной социально-реабилитационный центр для детей.

«Мишкопад»: «дизелисты» передали мягкие игрушки детям

Их собрали во время традиционной для последней игры года благотворительной акции «Мишкопад». Болельщики приносят и бросают на лед мягкие игрушки, а хоккеисты потом собирают их и отвозят юным пензенцам.

«В центре много детей, и у каждого из них своя история. Кто-то приезжает сюда, чтобы затем вернуться домой, а с кем-то мы видимся уже не в первый и не в последний раз», - сообщили в ХК «Дизель».

«Мишкопад»: «дизелисты» передали мягкие игрушки детям

В клубе поблагодарили всех болельщиков, которые приняли участие в акции «Мишкопад» и помогли устроить праздник для детей.

«Дизель» проиграл последний матч года - 1:4. 24 декабря подопечные Дмитрия Шандурова выходили на родной лед против ХК «АКМ» из Тульской области.

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Источник — фото из TG-канала «Дизеля»
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