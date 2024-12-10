Ученики «Академии Ростум» выручили 736 620 руб. на благотворительность

10.12.2024 | 10:00

2 декабря в Доме офицеров ученики «Новой Школы» «Академии Ростум» показали третий благотворительный спектакль «К звездам», который под руководством режиссера Пензенского драматического театра Никиты Кузина готовили весь первый триместр.

Ребята с 1-го по 11-й класс все делали самостоятельно: рисовали билеты, шили костюмы, разрабатывали декорации, макет афиши и договаривались с партнерами об участии в благотворительной ярмарке.

От продажи билетов на спектакль и товаров школьники выручили 736 620 рублей. Это на 308 220 рублей больше, чем в прошлом году, и на 461 120 - чем в позапрошлом.

Вырученные деньги совет старшеклассников «Новой Школы» по традиции распределил так:

- 596 800 рублей ребята отдали в благотворительный фонд «Святое дело» и полностью закрыли сбор на медицинскую реабилитацию двух детей с особенностями развития;

- 66 158 рублей потратят на товары и лекарства, необходимые для фонда «Рука помощи бездомным животным»;

- 73 662 рубля будут направлены в фонд школьных инициатив и позже распределены на другие полезные дела.

12 декабря в 17:30 на ул. Леонова, 32а, ученики организуют День знакомства с «Новой Школой» «Академии Ростум» для всех, кто хочет больше узнать о ее концепции и познакомиться с ее образовательной средой. Регистрация на мероприятие по телефону 45-45-11.

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