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Учеба

Ученики «Академии Ростум» выручили 736 620 руб. на благотворительность

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2 декабря в Доме офицеров ученики «Новой Школы» «Академии Ростум» показали третий благотворительный спектакль «К звездам», который под руководством режиссера Пензенского драматического театра Никиты Кузина готовили весь первый триместр.

Ученики «Академии Ростум» выручили 736 620 руб. на благотворительность

Ребята с 1-го по 11-й класс все делали самостоятельно: рисовали билеты, шили костюмы, разрабатывали декорации, макет афиши и договаривались с партнерами об участии в благотворительной ярмарке.

Ученики «Академии Ростум» выручили 736 620 руб. на благотворительность

От продажи билетов на спектакль и товаров школьники выручили 736 620 рублей. Это на 308 220 рублей больше, чем в прошлом году, и на 461 120 - чем в позапрошлом.

Вырученные деньги совет старшеклассников «Новой Школы» по традиции распределил так:

- 596 800 рублей ребята отдали в благотворительный фонд «Святое дело» и полностью закрыли сбор на медицинскую реабилитацию двух детей с особенностями развития;

- 66 158 рублей потратят на товары и лекарства, необходимые для фонда «Рука помощи бездомным животным»;

- 73 662 рубля будут направлены в фонд школьных инициатив и позже распределены на другие полезные дела.

Ученики «Академии Ростум» выручили 736 620 руб. на благотворительность

12 декабря в 17:30 на ул. Леонова, 32а, ученики организуют День знакомства с «Новой Школой» «Академии Ростум» для всех, кто хочет больше узнать о ее концепции и познакомиться с ее образовательной средой. Регистрация на мероприятие по телефону 45-45-11.

Реклама. Заказчик - АНОО «Академия Ростум», ИНН 5835137847.

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