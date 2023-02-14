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Общество

В Кузнецке решили не допустить дефицита мест на кладбище

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Кузнецку необходимо расширение кладбища в Зеленом Шуме - через пару лет там опять может возникнуть дефицит площадей. Об этом заявил глава города Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 13 февраля.

Он дал подчиненным поручение посмотреть, какие земельные ресурсы там есть.

«Это процедура очень небыстрая - присоединение земель, передача и так далее. Давайте посмотрите, как нам там поступить, чтобы город в этой траурной истории не зашился через пару лет», - распорядился Сергей Златогорский.

Глава города подчеркнул: определиться нужно до начала лета.

Также Сергей Златогорский поручил заняться имеющимся резервом земли - его необходимо подготовить (выкорчевать корни, например). «Либо на этот год, либо на следующий себе в план поставьте. Сейчас, ясно, ничего там не увидишь - под снегом все. А как раскроется земля, [нужно] подъехать, посмотреть, спланировать подготовку земельного участка, чтобы там можно было спокойно выполнять эти невеселые мероприятия», - пояснил Сергей Златогорский.

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