В банке описали, кто чаще всего верит аферистам

14.02.2023 | 17:28

В 2022 году мошенники украли у россиян меньше денег, чем в 2021-м. Количество преступных операций снизилось с 1,03 млн до 876,6 тыс. Однако сумма похищенного выросла на 4,29% - до 14,2 млрд рублей.

Итоги подвел Банк России. Статистика представлена на сайте cbr.ru.

Специалисты описали, кто чаще всего становится жертвой мошенников, верит их схемам и переводит деньги на их счета.

Это работающий мужчина от 25 до 44 лет, со средним образованием и средней зарплатой. Потенциальные жертвы живут в городе и активно пользуются онлайн-сервисами банков.

Также обману склонны поддаваться люди в возрасте 45-64 лет. На третьем месте - пенсионеры 65+.

Специалисты подсчитали, что женщины реже становились жертвами аферистов.

В основном злоумышленники звонят или шлют СМС. По-прежнему популярны аферы, которые осуществляются с помощью социальной инженерии в мессенджерах и социальных сетях.

Подсчитано, что удалось вернуть лишь 4,4% похищенных денег, что меньше, чем в 2021-м (6,8%).