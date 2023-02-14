Сотрудники «РКС-Пенза» проходят периодический медицинский осмотр

14.02.2023 | 11:58

С 13 февраля сотрудники подразделений Горводоканала, чья работа сопряжена с вредными условиями, проходят обследование на базе одного из медицинских центров.

«Подобный медосмотр мы проводим ежегодно. Его цель - предупреждение и своевременное выявление заболеваний», - рассказал начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности «РКС-Пенза» Ренат Янборисов.

Он уточнил, что к специалистам с вредными факторами труда на рабочем месте относятся машинисты насосных установок, операторы, слесари аварийно-восстановительных работ, водители, лаборанты.

До 17 марта 635 сотрудников «РКС-Пенза» пройдут осмотр у медиков и сдадут необходимые анализы. При выявлении каких-либо отклонений работников направят на дополнительное обследование к узким специалистам по месту жительства.