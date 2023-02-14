Россияне рассказали, где лучше всего искать любовь

14.02.2023 | 11:55

Во вторник, 14 декабря, празднуется День святого Валентина. Согласно опросу, 60% людей признались, что они влюблены, а 37% не испытывают этого чувства.

По заявлению специалистов ВЦИОМ, доля влюбленных в России стабильно высока, однако за год подросла на 3%: в 2022 году 57% респондентов подтвердили, что влюблены.

Только половина (52%) опрошенных в возрасте 18-24 лет испытывают нежные чувства. По подсчетам исследователей, пик приходится на мужчин и женщин 25-34 и 35-44 лет (74% и 71% соответственно). Влюбленность испытывают и 43% респондентов старше 60 лет.

«Мужчины признают влюбленность чаще, чем женщины (65% vs. 55%). Что отражают эти результаты: факт, женскую скромность или холодность (неготовность к любви), - цифры не сообщают», - уточняет ВЦИОМ.

Также респонденты поделились, где лучше всего искать свою половинку. Приоритет до сих пор сохраняют знакомства офлайн. 43% опрошенных считают, что любовь лучше искать в кругу общих друзей, 31% - на работе или по месту учебы, 22% - в клубах по интересам.

Лишь 17% полагают, что лучше всего знакомиться на улице, а 16% - в интернете.

«Отношение к интернет-знакомствам не изменилось даже в пандемийный 2020 год (12%), однако похоже, что пришедший с пандемией удаленный режим работы, учебы и дружеских контактов (а может быть, и жизни в целом) все же снизил эффективность мест, все еще считающихся естественными для нахождения пары», - сделали вывод специалисты.