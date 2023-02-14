Патриотический значок может стать элементом школьной формы

В школах могут вернуться к практике ношения патриотических значков. Дизайн этого элемента формы дети способны разработать сами.
Так считает первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она уже обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность введения патриотических значков как элемента школьной формы, пишет РИА «Новости».
«Не менее важными являются и вопросы внешнего вида школьников. Речь идет не только о школьной форме, но и о школьных значках, ношение которых является важным элементом воспитания, принадлежности, идентификации. Это простая, но очень значимая вещь», - указала она в своем обращении.
Ношение патриотических значков широко практиковалось в Советском Союзе. По словам Лантратовой, дети не расставались с ними даже дома, «носили с гордостью».
Инициативу можно реализовать за счет государства.
Ранее в российских образовательных учреждениях воплотили другую идею, связанную с патриотическим воспитанием детей и молодежи, - «Разговоры о важном». Занятия проводятся раз в неделю.
Кроме того, с 1 сентября в начале учебной недели в школах исполняют гимн и поднимают флаг.
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