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Общество

Кузнечанам объяснили, почему им построят новый торговый центр

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Жители Кузнецка без энтузиазма восприняли новость о возможном строительстве торгово-развлекательного центра в городе.

«Вот только еще одного ТРЦ нам не хватало», «Новый ТРЦ вот нам совсем не нужен!», «Точно, для полного счастья нам его как раз и не хватало», «И ... (зачем. - Прим. ред.) он нужен?! Там рядом пустой стоит», «Да уж, мало у вас этой красоты. Стройте еще сидячие места в торговых точках. Дороги ... (плохие. - Прим. ред.), елки падают, освещения нет, с городским транспортом беда, а вы строите торговые центры», - написали кузнечане в городском сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Также местные жители высказали свои идеи на тему того, что нового они хотели бы увидеть в Кузнецке. Люди попросили достроить хирургический комплекс, возвести аптеку в микрорайоне Залиния, спортшколу или спортклуб в Южном микрорайоне, поликлинику, какой-нибудь завод, отремонтировать тротуары и дороги.

Интересную идею предложила читательница телеграм-канала PenzaInform: «Если действительно хотите узнать, чем можно украсить Кузнецк, так это горнолыжный комплекс. В границах города находится спуск с горы (по северной границе). Люди катаются и на сноубордах. Город начал бы развиваться, если бы построили подъемники и подготовили трассы, сноупарк, выделили бы гранты бизнесменам на открытие гостиниц и кафешек на склоне, построили дорожную инфраструктуру».

Это предложение прокомментировали специалисты Центра управления регионом. Они пояснили, что земельный участок, где планируется возведение торгово-развлекательного комплекса, находится в частной собственности. Собственник вправе решать, как им распоряжаться в соответствии с правилами землепользования и застройки Кузнецка.

«Строительство горнолыжного комплекса не представляется возможным из-за рельефа местности, поскольку склон не должен быть расположен на южную сторону», - добавили специалисты.

На планерке в понедельник, 13 февраля, глава города Сергей Златогорский сообщил, что в ближайшее время в Кузнецке может появиться новый торгово-развлекательный центр. Работа с рядом инвесторов в данном направлении ведется, в том числе в практическом плане. ТРЦ планируется возвести на улице Кирова, рядом с парком культуры и отдыха.

«Проект очень хороший. Если все это дело воплотить, это будет украшение города и центр притяжения населения», - отметил Сергей Златогорский.

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