Кузнецк планируют украсить новым торговым центром

13.02.2023 | 17:56

В ближайшее время в Кузнецке может появиться новый торгово-развлекательный центр. Об этом сообщил глава города Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 13 февраля.

Он рассказал, что работа с рядом инвесторов в данном направлении ведется, в том числе в практическом плане.

«Решали вопрос по началу строительства по весне, к лету», - уточнил Сергей Златогорский.

Торгово-развлекательный центр планируется возвести на улице Кирова, рядом с парком культуры и отдыха.

«Проект очень хороший. Если все это дело воплотить, это будет украшение города и центр притяжения населения. В этом отношении двигаемся», - резюмировал Сергей Златогорский.