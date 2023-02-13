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Общество

В исправительной колонии № 5 устроили день открытых дверей

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В исправительную колонию № 5 привели мужчин, женщин и даже детей, не совершивших никаких преступлений. Все они - родственники заключенных, вставших на путь исправления и получивших право увидеть своих близких во время отбывания наказания.

«Главная цель проведения дня открытых дверей в колониях - это восстановление доверительных отношений между родственниками осужденных и администрацией учреждения, внедрение принципа прозрачности в пенитенциарном процессе, определение задач участия родственников в контроле над организацией общественного процесса осужденных и их ресоциализации», - отметил начальник УФСИН России по Пензенской области Игорь Киреев.

С близкими отбывающих наказание встретились руководители исправительного учреждения, ответили на все интересующие вопросы. Для тех, кто на свободе переживает за своих родственников, организовали экскурсию по территории закрытого учреждения. А после пригласили в местный клуб, где коллектив художественной самодеятельности, состоящий из осужденных, показал театральное представление.

В ходе мероприятия специалист Дома молодежи провела специальное занятие для осужденных, направленное на предупреждение нарушений в исправительном учреждении.

«Мне очень было интересно рассказывать, поддержать ребят и родителей, потому что отбывание срока - оно не только для самого осужденного, оно и для всей семьи, потому что это очень тягостно переносится, очень психологически сложно к этому привыкнуть», - сообщила Наталья Дьячкова.

В завершение организовали чаепитие с тортом.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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