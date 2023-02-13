В феврале пензенцы стали чаще заражаться омикроном

13.02.2023 | 19:10

Сложившуюся ситуацию врачи областного центра спецвидов медпомощи называют относительно тяжелой. Здесь проходят лечение 176 больных коронавирусом и 96 гриппом. За последние пару недель в боксах больше стало и тех, и других, но рост числа пензенцев, госпитализированных с ковидом, значительнее. У всех, кто находится в реанимации (9 человек) выявлен именно коронавирус.

«Эти заболевания оба протекают достаточно тяжело, но так как наблюдается рост именно коронавирусной инфекции, в отделении реанимации у нас сейчас большинство находится с ней. В основном это непривитые люди с коморбидной патологией», - сообщил инфекционист Пензенского областного центра спецвидов медпомощи Игорь Иноземцев.

То есть после инфарктов и инсультов, с сахарным диабетом, астмой и онкологией.

О том, что в феврале 2023-го ежедневно стали больше регистрировать больных коронавирусом, говорят и сотрудники Роспотребнадзора.

«Текущая ситуация не требует введения каких-либо дополнительных противоэпидемических мероприятий, потому что подавляющая масса новых регистрируемых случаев коронавирусной инфекции - это легкое клиническое течение», - отметил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Баев.

В январе фиксировали в среднем 35-40 вновь заболевших в день. Теперь омикрон опять пошел в наступление: за сутки появляется 90-100 зараженных, иногда даже больше. Но о повторении страшного пандемийного времени медики и речи не ведут.

«Рост заболеваемости объясним. Он связан прежде всего с тем, что циркулируют различные, в том числе новые подвиды штамма омикрон, продолжается мутация этого штамма, появляются новые подвиды, новые варианты, с которым наше население раньше не сталкивалось, - это во-первых. Во-вторых, значительная часть населения, которая год назад переболела при первичной циркуляции штамма омикрон, отчасти утратила свой иммунитет», - рассказал Михаил Баев.

За неделю зарегистрировано 552 случая гриппа. Причем в Роспотребнадзоре отмечают: свиной уходит, преимущественно остается грипп В. Он легче переносится, но к нему чаще присоединяется пневмония. Что касается острых респираторных вирусных инфекций, область ниже эпидпорога на 60%.