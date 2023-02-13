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Общество

Стало известно, появятся ли многоэтажки за «Дизель-Ареной»

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Жителю Пензы, интересующемуся судьбой земельного участка за спортивно-зрелищным комплексом «Дизель-Арена», рассказали, предполагается ли застройка территории.

«Планируется в ближайшее время там строительство домов? Если да, то предусмотрено ли заранее, куда жители будут водить [детей] в детский сад, школу, поликлинику, т. к. в районе уже нехватка мест в данных учреждениях», - поинтересовался Максим Ч. на странице администрации Пензы во «ВКонтакте».

Представитель регионального правительства пояснил, что земельный участок с кадастровым номером 58:29:3001002:410 расположен в зоне городской рекреации и в соответствии с градостроительными регламентами жилищное строительство там не предусмотрено.

Ответ не устроил Максима. Он отметил: «На лесном участке тоже много чего нельзя делать, но администрация в проекте планировки берет и меняет разрешенное использование на территории общего пользования. И здесь будет так же?»

«Чтобы осуществлять на данном земельном участке жилищное строительство, следует внести изменения в генеральный план и правила землепользования города Пензы. Заявление об изменении функциональной и территориальной зон в Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области не поступало», - констатировали в областном правительстве.

На минувшей неделе жители Западной Поляны подняли вопрос о строительстве школы в густонаселенном микрорайоне, так как существующие образовательные учреждения переполнены. Чиновники ответили людям, что возводить новое здание пока не планируют.

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