Пензенцев будут строже наказывать за проявление эмоций в суде

13.02.2023 | 18:45

Шум в зале любого суда можно услышать крайне редко - это почти ЧП. За порядком строго следят приставы. Не соблюдающих правила, установленные в храме Фемиды, штрафуют. Раньше можно было лишиться от 500 до 1 000 рублей теперь в кодекс об административных правонарушениях внесены изменения, увеличившие сумму штрафа - от 1 000 до 3 000 рублей.

«Также вводится наказание за повторное совершение аналогичного правонарушения. В этом случае нарушителя накажут штрафом на сумму от 3 000 до 5 000 рублей либо арестуют на срок до 15 суток», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Изменения уже вступили в силу. Возможно, желающих неправильно вести себя в суде станет меньше. Ранее граждане, недовольные вердиктом людей в мантии, по-разному выражали свои эмоции. Судьи и приставы не только слышали неприятные слова, но и видели неприличные жесты.

«В 2021 году судами области 205 человек было привлечено к административной ответственности за неисполнения распоряжений судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельностью судов. 192 назначен штраф, 13 - административный арест», - отметила Наталья Яшина.

В 2022-м таких правонарушений уже стало меньше: по данной статье было наказано 173 человека, 169 из них оштрафовали, 4 - арестовали.