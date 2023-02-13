Пензенцам рассказали, куда исчезают трупы животных с улиц

13.02.2023 | 16:37

Жители Пензы обратились в сетевое издание «ПензаИнформ» с просьбой выяснить, куда исчезают тела погибших уличных собак и кошек.

«Что делают с телами умерщвленных животных в приюте на улице Осенней? Ведь некоторых приходится усыплять по медицинским показаниям. И куда отправляют тела собак и кошек, найденные на обочинах?» - поинтересовались пензенцы.

Ответ на вопрос дали в городской администрации.

«Отлов и содержание животных без владельцев производится МУП по очистке города. В хозяйственном ведении предприятия имеется приют для содержания указанных животных, расположенный на улице Осенней, где в соответствии с существующим законодательством здоровые особи кастрируются (стерилизуются), вакцинируются от бешенства и после установки в ухо животного специальной бирки возвращаются в среду обитания.

Комиссионно признанные больными и нежизнеспособными особи подлежат эвтаназии с дальнейшей утилизацией в ООО «Колышлейский завод по производству мясо-костной муки». Тела особей, обнаруженные на обочинах, также утилизируются на указанном предприятии», - говорится в документе, подписанном заместителем главы администрации города по городскому хозяйству Русланом Тинчуриным.

Мясо-костная мука используется как витаминно-минеральная добавка при кормлении крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней и птицы.