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Общество

Мэрия почти четыре года не меняет норматив стоимости 1 кв. м жилья

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В Пензе установили норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу - 27 050 рублей. Соответствующее постановление 6 февраля подписал глава Александр Басенко.

Норматив нужен для расчета размера социальной выплаты при обеспечении жильем молодых семей. Средства выделяются на его приобретение или строительство в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным и жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Стоит отметить, что в предыдущем постановлении, от 19 апреля 2019 года, норматив был таким же - 27 050 рублей, то есть за почти четыре года сумма не изменилась.

Между тем уже в 2020-м средняя цена жилья на первичном рынке в Пензенской области выросла на 20,8%: квадратный метр вместо 45 923 рубля стал стоить до 55 476. На вторичном рынке рост составил 8,9% - с 42 003 до 45 739 рублей.

Тогда же специалисты по продаже недвижимости утверждали, что стоимость современного жилья резко выросла. В одном из привлекательных микрорайонов города цена квадратного метра с 60 тысяч рублей подскочила до 80-90.

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