Перед Масленицей пензенцам пообещали зимнюю погоду

12.02.2023 | 12:38

На неделе перед Масленицей, с 13 по 19 февраля, жителей Пензенской области ожидают снегопады и метель.

Особенно обильными осадки будут во вторник, 14-го числа. Скорость ветра предполагается до 10 м/с.

Согласно прогнозам синоптиков, сильных морозов не будет. На неделе днем столбик термометра покажет -3…-7 градусов, ночью температура опустится до -9…-15 градусов.

Ежедневные снегопады, вероятно, прекратятся в выходные, хотя синоптики не исключают небольшой снег в субботу и воскресенье.

Воскресенье, 19 февраля, предположительно, будет ветреным, порывы могут достигать 15 м/с.

В этом году масленичная неделя стартует 20 февраля. Традиционные гулянья пройдут 25-го и 26-го числа.