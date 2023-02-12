Парковки хотят сделать бесплатными для одной категории граждан

12.02.2023 | 11:41

В закон «О ветеранах» хотят внести правки, согласно которым ветеранам боевых действий, в том числе добровольцам, предоставят бесплатные парковочные места.

На данный момент законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму, пишет «Парламентская газета».

Речь идет о городах с действующей системой муниципальных парковок. Льготы предполагается ввести на принадлежащие ветеранам автомобили (но только на один, если транспортных средств у владельца несколько), а также на машины такси или каршеринга, которыми они пользуются.

Правом бесплатной стоянки будут обладать и родственники ветеранов в том случае, если они их перевозят.

«Авторы документа считают, что его принятие позволит дополнительно поддержать тех, кто принимает или принимал ранее участие в боевых действиях на стороне СССР и России, в том числе в добровольческих подразделениях», - поясняет издание.