Назван доход пензенцев - ветеранов Великой Отечественной войны

08.05.2024 | 09:47

В Пензенской области 77 ветеранов войны получили традиционные выплаты ко Дню Победы в размере 10 000 рублей.

«Выплата полагается инвалидам и непосредственным участникам Великой Отечественной войны (военнослужащим, партизанам, подпольщикам, разведчикам, контрразведчикам, защитникам Ленинграда)», - уточнили в отделении Социального фонда России по Пензенской области.

Средства перечисляются ветеранам без заявления в апреле-мае вместе с другими выплатами СФР.

В ведомстве напомнили, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на две пенсии одновременно - страховую и государственную, а также на ежемесячную денежную выплату и дополнительное материальное обеспечение. С учетом всех выплат в Пензенской области средний размер дохода участников Великой Отечественной войны по линии СФР составляет около 62 тысяч рублей в месяц.

В прошлом году к Дню Победы выплаты получили 123 пензенца - участника Великой Отечественной войны, а средний доход ветеранов составил 55 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Пензенской области ко Дню Победы 179 ветеранам вручат праздничные наборы. В числе получателей подарков не только участники и инвалиды Великой Отечественной войны, но и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, а также военные, которые проходили службу в течение 6 месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945-го в воинских частях, учреждениях, учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии.