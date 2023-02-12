Медицинскую реабилитацию думают организовать на дому

12.02.2023 | 15:43

Медицинскую реабилитацию хотят организовать дистанционно, используя в некоторых случаях телемедицину. Пациенту не придется покидать стены своего дома, а выезда реабилитологов к больному не потребуется.

Такое предложение внес Минздрав РФ.

Как поясняет издание «Коммерсант», порядок организации медицинской реабилитации на дому уже разработан. Если у медучреждения есть соответствующая лицензия, но нет реабилитационной бригады, можно привлечь специалиста со стороны и организовать консультации с помощью технологий телемедицины.

Дистанционная реабилитация, считает Минздрав, - это хороший выход для пациента, проживающего в отдаленном населенном пункте и имеющего ограничения в передвижении.

«В пояснительной записке уточняется, что в большинстве субъектов РФ, имеющих протяженную территорию и затруднения в транспортном сообщении, «не целесообразно» использовать выездную реабилитационную службу, так как большая часть рабочего времени специалистов будет уходить на дорогу, к тому же это «крайне затратно», - уточняет издание.

Такая реабилитация показана прежде всего нетяжелым пациентам, которым в амбулаторных условиях уже оказали эту услугу. Это люди, восстанавливающиеся после инсульта, инфаркта, травмы, операции, хронической болезни.

«В документе Минздрав прописал как понятные в использовании методики (например, лечебная физкультура, тонометрия, пульсоксиметрия, сбор анамнеза), так и процедуры, которые делать без личного присутствия врача затруднительно (пальпация, лечебный массаж, исследование функций нервной системы). Пациентам будет выделен спортивный инвентарь (гантели, фитболы, палки для скандинавской ходьбы), а также измерительные приборы (пульсоксиметры, динамометр), ходунки и трости», - отмечает «Коммерсант».

Специалисты не видят сложностей в организации дистанционной реабилитации, так как необходимый опыт уже накоплен в условиях пандемии. Ограничениями в распространении услуги могут стать отсутствие в отдаленных населенных пунктах устойчивого доступа в интернет, компьютера или планшета у пациента, затруднения, которые возникают у пожилых людей в освоении современной техники.

Известно, что в 2023 году в программу медицинской реабилитации включили расходы на оказание помощи участникам СВО на Украине.